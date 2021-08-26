Аргентинские ученые заявили, что эффективность «Спутника V» со временем растет

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Сила антител от коронавируса, вырабатываемых российской вакциной «Спутник V», со временем увеличивается. К такому выводу пришли аргентинские ученые, передает министерство науки, технологий и инноваций страны.

— Несмотря на то, что в мире существует обеспокоенность относительно того, что число антител, генерируемых после вакцинации, уменьшается со временем, сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины, — передает ведомство.

Ученые взяли образцы крови у 1800 людей, перенесших и не перенесших вирус. Замеры проводились спустя 21, 42, 120 и 180 дней после инъекции российским препаратом.

Через шесть месяцев эффективность вакцины «Спутник V» только возросла. Более того, российская вакцина способна справляться с индийским штаммом коронавируса и другими, возникающими в мире.

— Удивительно, что с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет, в особенности в отношении вариантов «бета» и «гамма». Другими словами, через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов, — передает РИА Новости слова представителя аргентинского министерства.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) также прокомментировали данное исследование. По мнению фонда, это наглядная демонстрация длительного иммунитета, возникающего после вакцинирования российским препаратом.

Недавно министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал, что в задержке с регистрацией в ЕС российской вакцины «Спутник V» нет идеологических мотивов. Министру указали на то, что в ЕС признаются сертификаты о вакцинации «Спутником V» для граждан Сан-Марино и Венгрии, где применялся российский препарат. Однако Шпан напомнил об отсутствии необходимых для регистрации «Спутника V» документов.