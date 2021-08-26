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Байден заявил, что США ждут от РФ действий в отношении киберпреступников

Михаил Алимов

Политика
Байден заявил, что США ждут от РФ действий в отношении киберпреступников
Фото: whitehouse

США ожидает от России действий по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. Об этом в среду, 25 августа, заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, борьба с киберпреступностью стала глобальной проблемой. Страны G7 начали применять меры в отношении государств, которые укрывают у себя преступников, применяющих вирусы-вымогатели.

— И я мог бы добавить, что у меня состоялась встреча с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Я ясно дал ему понять, что мы также ожидаем от него привлечения их [киберпреступников] к ответственности, поскольку они [россияне] знают, кто это и где они [хакеры] находятся, — говорится в стенограмме вытупления Байдена на встрече по кибербезопасности, переданной ТАСС.

27 июля Байден обвинил Россию в том, что она уже «начала вмешиваться» в предстоящие в США в 2022 году выборы в Конгресс. По утверждению президента США, Москва «вмешивается в выборы 2022 года, распространяя дезинформацию».

При этом доказательств, подкрепляющих данное обвинение, он не привел. Кроме того, американский лидер предупредил «об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России». По его утверждению, кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой».

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