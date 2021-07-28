Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы — 2022

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Россия уже начала вмешиваться в предстоящие в США в 2022 году выборы в Конгресс. С таким заявлением во вторник, 27 июля, выступил американский президент Джо Байден после посещения офиса директора национальной разведки.

По утверждению Байдена, Москва «вмешивается в выборы 2022 года, распространяя дезинформацию». При этом доказательства, подкрепляющие данное обвинение, он не привел.

Кроме того, американский лидер предупредил «об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России». По его утверждению, кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой».

Байден также заявил, что у президента России Владимира Путина «проблемы, и это делает его опаснее». Согласно пресс-релизу Белого дома, президент Соединенных Штатов имел в виду встречу с российским лидером в Женеве и то, что в распоряжении Владимира Путина «есть только ядерное оружие и нефть», сообщает РИА Новости.

Американские власти ранее неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на избирательный процесс. Москва отвергает данные обвинения как безосновательные.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что России ни разу не предоставили доказательств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках.