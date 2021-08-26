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В ВОЗ приостановили поиск истоков возникновения пандемии коронавируса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
В ВОЗ приостановили поиск истоков возникновения пандемии коронавируса
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Поиск истоков возникновения пандемии коронавируса, вызванной болезнью SARS-CoV-2, приостановлен. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в статье на эту тему.

— Мы были выбраны членами независимой международной совместной команды ВОЗ и Китая с задачей понять происхождение вируса SARS-CoV-2. Наш доклад был опубликован в этом марте. Он должен был стать первым шагом в процессе, который застопорился, — говорится в материале, опубликованном в журнале Nature.

По словам экспертов, расследование находится «в решающем пункте», но все сложнее становится отслеживать места изначального возникновения болезни в Китае и других странах.

Они утверждают, что проведенное расследование не выявило признаков, что пандемия возникла после утечки вируса из лаборатории в Ухане. Истину они хотели выявить в поиске самых ранних случаев заболевания, возникших еще до декабря 2019 года.

С течением времени становится действовать все сложнее, так как антитела к вирусу в крови исчезают, сбор образцов приносит меньше результатов. Важный момент в отношении диких животных — эксперты предложили искать фермы, где они содержатся. Но позже признали это малоперспективным, потому что заведения могли закрыться со временем, а зараженных животных могли умертвить, передают «Известия».

Недавно разведка подготовила доклад о происхождении коронавируса для президента США Джо Байдена. В нем нет четких выводов.

Авторы доклада не смогли прийти к единому мнению. До сих пор неизвестно, заразился ли COVID-19 первый человек от летучей мыши или же вирус пришел из китайской лаборатории.

23 августа официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, когда будет готов доклад о происхождении коронавируса.

12 августа руководитель группы экспертов ВОЗ Питер Эмбарек заявил, что «нулевой» пациент мог заразиться COVID-19 в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае.

Одной из возможных гипотез является то, что сотрудник заразился коронавирусом в полевых условиях при взятии проб. По словам эксперта, именно в этом случае вирус переходит от летучей мыши на человека. При этом ученые до сих пор не обнаружили точную причину распространения пандемии, заключил Эмбарек.

2 августа сообщалось, что республиканцы из Палаты представителей США пришли к выводу, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории, а мир имеет дело с его «утечкой».

Согласно отчету, в лабораториях университета проводилось изучение мутаций «в небезопасных условиях». Более того, во время исследования коронавирусов в помещениях учреждения проводились ремонтные работы.

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