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Врач сообщила о росте числа пациентов с «разрывом легких» из-за коронавируса

Михаил Алимов

Общество
Врач сообщила о росте числа пациентов с «разрывом легких» из-за коронавируса
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В последнее время выросло число пациентов со споннтанным «разрывом легких» от коронавируса. Об этом в четверг, 26 августа, заявила инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова и эксперт сервиса «Просто спросить» некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич.

— При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры (серозной оболочки легких — прим. «ВМ»), наступает коллабирование (уменьшение объема и выпадение из процесса дыхания — прим. «ВМ») легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность. Это уже острая хирургическая ситуация, необходимо дренировать легкое, выпускать воздух, — рассказала она в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, разрывы в основном появляются в самой воспаленной части легкого. Однако иногда достаточно и небольшого очага поражения, чтобы это произошло. Влияют на симптом и вредные привычки, отражающиеся на легких.

Разрывы случаются в любое время течения болезни, но чаще всего происходят на 10-12 день — во второй фазе, в процессе которой усугубляются легочные симптомы. Также они часто возникают во время третьей фазы болезни — при нарастании воспаления в легких на 12 день проявления симптомов.

— В самом начале пандемии, в первую волну, такого не было. А уже во вторую волну мы начали отмечать такие явления. Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ. Возможно, влияют какие-то генетические особенности, — резюмировала Станевич.

Недавно главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в России недостаточно людей вакцинировались от коронавируса. Для формирования коллективного иммунитета к нему, в стране должно быть не менее 80 процентов привитых граждан.

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