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Сергей Собянин сообщил, что около 50 школ и детских садов будут строить в Москве ежегодно

Михаил Алимов

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Сергей Собянин сообщил, что около 50 школ и детских садов будут строить в Москве ежегодно
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Около 50 объектов образования ежегодно будут строить в Москве, чтобы ликвидировать их дефицит. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что в большинстве районов города ситуация с инфраструктурой хорошая. Есть места в детских садах и школах. Но в некоторых необходимо многое изменить.

— Тем не менее не все районы благополучные, особенно в Новой Москве очень много микрорайонов с дефицитом школьных мест, детских дошкольных учреждений. Поэтому усилия направлены на то, чтобы закрыть все дефицитные районы, такие как Щербинка, Коммунарка, Троицк, Новомосковский и так далее. Только в Новой Москве в этом году будет построено порядка 25 объектов, в целом по городу построим больше 40, ну, и каждый год будем вводить по 40-50 объектов [образования], чтобы дефицит этот убрать, — рассказал мэр в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Собянин отметил, что Москве нужно продолжать улучшать качество образования. В том числе и учитывать опыт ограничений, введенных в пандемию коронавируса. Он считает, что Московская электронная школа «была спасением во время пандемии» и ее надо развивать и дальше, но надеется на плодотворную очную учебу в столичных школах в этом году.

До этого мэр рассказал о комплексном подходе при строительстве школ в Москве. По его словам, в новых районах столицы возводят комплексные образовательные учреждения, которые включают в себя два блока — школьный и дошкольный.

Также Собянин отметил, что в подобных комплексах предусмотрены отдельные блоки для учеников разного возраста. Важную часть образовательных учреждений составляют досуговая и спортивная инфраструктура.

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