Сергей Собянин рассказал о комплексном подходе при строительстве школ в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные власти придерживаются комплексного подхода при строительстве новых школ в городе. Об этом во вторник, 24 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

По его словам, в новых районах столицы возводят комплексные образовательные учреждения, которые включают в себя как школы, так и дошкольные отделения.

— Мы стараемся возводить комплексный город для детей, особенно в новых микрорайонах, где одномоментно заселяется и компактно живет достаточно много людей. Соответственно, большое количество учащихся, детей, которым нужны дошкольные учреждения, школы, — сказал глава города

Также мэр отметил, что в подобных комплексах предусмотрены отдельные блоки для учеников разного возраста. Важную часть образовательных учреждений составляют досуговая и спортивная инфраструктура.

Во вторник, 24 августа, Сергей Собянин заявил, что московские власти не планируют ужесточать антикоронавирусные ограничения в школах к 1 сентября.

Также мэр предложил отменить обязательное ношение средств индивидуальной защиты для учителей во время школьных уроков. Он отметил, что сомневается в необходимости ношения масок, так как ученики школ посещают занятия без средств индивидуальной защиты.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что около 80 процентов столичных учителей сделали прививку от коронавирусной инфекции. Это, по словам мэра, уже средство защиты от распространения вируса.