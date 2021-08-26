Движение в Гагаринском районе столицы ограничат из-за инженерных работ

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

На улице Фотиевой в Гагаринском районе столицы ограничат движение на нескольких участках из-за строительных работ. Период ограничения — с 1 сентября по 25 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 1 сентября по 25 декабря будет ограничено движение на некоторых участках улицы Фотиевой. Это связано с проведением инженерных работ, — говорится в сообщении пресс-службы.

Возле дома №44 на улице Фотиевой по Ленинскому проспекту будут действовать ограничения с 1 по 10 сентября — ехать будет одна полоса с организацией приоритетного права проезда.

— Местный проезд в районе дома 44 по Ленинскому проспекту с 10 по 30 сентября (одна полоса с обустройством временных уширений), — говорится в сообщении пресс-службы.

Движение по одной полосе пройдет на двух участках: в районе дома №3 на улице Фотиевой (с 30 сентября по 20 ноября) и на пересечении этой улицы с Проектируемым проездом №488 (с 20 по 30 ноября).

На участке Проектируемого проезда №488 в районе дома №6 по улице Фотиевой (с 30 ноября по 10 декабря) и на участке Проектируемого проезда №488 в районе дома №4 по улице Фотиевой (с 10 по 25 декабря) движение организуют по одной полосе с обустройством временных уширений, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно сообщалось, что движение транспорта по улице Кравченко в ЮЗАО временно изменится в сентябре. Это также связано с проведением инженерных работ.