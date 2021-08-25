Движение транспорта по улице Кравченко в ЮЗАО временно изменится в сентябре

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Кравченко Карта всех событий

Транспортное движение по улице Кравченко в Юго-Западном административном округе Москвы временно ограничат в сентябре из-за проведения инженерных работ. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 2 сентября по 15 ноября будет ограничено движение на улице Кравченко. Это связано с проведением инженерных работ, — заявили в ведомстве.

Агентство городских новостей «Москва» отмечает, что рабочие будут постепенно занимать дорожную полосу с обустройством временных уширений на данном участке.

В среду, 25 августа, сообщили, что по некоторым улицам в СЗАО и ЮЗАО также ограничат движение из-за инженерных работ.

Например, в СЗАО перекроют отдельные участки Фотиевой улицы с 1 сентября по 25 декабря 2021 года, а в ЮЗАО на Таллинской улице уберут автомобильные парковки с 28 августа по 1 ноября.

Также временно изменится схема движения транспорта по некоторым улицам ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО из-за проведения инженерных работ и реконструкции железнодорожных путей.