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Эксперт рассказала, почему не стоит наедаться фруктами впрок

Михаил Алимов

Общество
Эксперт рассказала, почему не стоит наедаться фруктами впрок
Фото: Pixabay

Несмотря на свежесть и относительно невысокую стоимость фруктов в конце лета, лучше их не переедать. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

— У людей такой нарратив в голове, а еще есть традиция и ментальность, которые говорят, что фрукты – это еда сезонная, и, пока сезон, надо их есть изо всех сил. Сами люди потом жалуются, что наедаются яблоками, перестают контролировать аппетит, у них подскакивает вес, и в животе начинает бурчать, — рассказала она в интервью «Радио Sputnik».

По ее словам, люди значют, что так делать не нужно, но привычка берет свое.

Не стоит слишком увлекаться. Фрукты полезны во все времена года, но в не слишком больших количествах. Например, я блок можно есть не более двух в день, потому что в них много сахара.

— Если съесть одно яблоко, то это хорошая терапевтическая доза. В нем много полезного, особенно если оно только что сорвано, из сада. Если небольшие яблоки, то можно и по два в день. Надо знать меру, нужно фрукты и ягоды есть максимум по 200 граммов в день, — отмечает Савельева.

Кроме того, осенью еще продаются многие поздние фрукты. Поэтому все желающие еще не раз успеют насладиться их вкусом.

Недавно диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» назвала фрукты, которые способны замедлить старение. Главными борцами со старением являются черника, киви, лимон и авокадо. Однако употребление их в большом количестве и на постоянной основе может привести к обратному эффекту.

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