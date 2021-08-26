Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирске

Фото: moscow-live

В Новосибрске микроавтобус столкнулся с грузовиком. Семь человек пострадали. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил журналистам представитель ГУМВД по Новосибирской области.

— По предварительной информации, за медицинской помощью обратились семь пассажиров, из них четверо госпитализированы, — говорится в сообщении.

В ГУМЧС по региону сообщили, что авария произошла на Зеленодолинской улице в Октябрьском районе города. Микроавтобус с 16 пассажирами столкнулся с грузовиком.

— Сотрудники МЧС России совместно со спасателями муниципальной аварийно-спасательной службой (МАСС) деблокировали зажатого водителя микроавтобуса и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали РИА Новости в МЧС.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Представитель ведомства отметил, что все работы в зоне ДТП завершили в течении часа.

Недавно сообщалось о еще одной аварии в Новосибирской области. В результате инцидента погибли четыре человека. Он произошел на 1433-м километре дороги Р254. Водитель грузовика Scania не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota Camry, после чего легковушка столкнулась с грузовиком Mercedes.