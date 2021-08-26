Адвокат рассказал, как в России изменились правила вступления в наследство

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С юридической стороны вступить в наследство в 2021 году стало значительно проще. На сайте Федеральной нотариальной палаты появился реестр наследственных дел, в котором можно узнать все необходимое. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

В реестре содержатся данные об открытии наследственного дела. Если оно открыто, то будет указано и имя нотариуса, который ведет его.

— При отсутствии таких данных наследник может обратиться для открытия наследства к любому нотариусу в пределах региона, в котором проживал наследодатель, — рассказал эксперт.

По новым правилам нотариус может избавить клиента от многочисленных посещений инстанций. В том числе, специалист теперь вправе подать запросы об имеющихся у наследодателя банковских счетах или наличии неполученной пенсии. Нотариус может дать сведения о наличии совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга.

Нотариусы также проверяют своих клиентов с помощью единой биометрической системы Центробанка.

— Что касается обеспечения безопасности наследников от мошеннических действий, то теперь на свидетельства о праве на наследство и на завещания обязательно нанесение специальных QR-кодов, подделать которые достаточно сложно, — рассказал Заблоцкис агентству «Прайм».

Недавно сообщалось, что в июне этого года на портале mos.ru запустили сервис для онлайн-записи к нотариусу. С момента появления сервиса им воспользовались уже более 1300 раз.

Наиболее популярный вопрос, по которому пользователи обращаются к нотариусу, — оформление документов для сделок с недвижимостью. Кроме того, на прием можно записаться еще по ряду вопросов. Например, для составления брачного соглашения, договоров аренды, займа и удостоверения сделок.