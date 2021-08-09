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Москвичам рассказали об онлайн-сервисе для записи к нотариусу на mos.ru

Илья Ашуров

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Москвичам рассказали об онлайн-сервисе для записи к нотариусу на mos.ru
Фото: mos.ru

В июне этого года на портале mos.ru запустили сервис для онлайн-записи к нотариусу. С момента появления сервиса им воспользовались уже более 1300 раз.

Наиболее популярный вопрос, по которому пользователи обращаются к нотариусу, — оформление документов для сделок с недвижимостью. Кроме того, на прием можно записаться еще по ряду вопросов. Например, для составления брачного соглашения, договоров аренды, займа и удостоверения сделок.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что простой и понятный сервис на mos.ru был создан в том числе из-за высокой востребованности нотариальных услуг у жителей города. Онлайн-запись позволяет горожанам более эффективно планировать и распределять свое время, не тратя его на ожидание в очереди.

— Сейчас жители могут выбрать из 24 нотариусов, которые присоединились к проекту в рамках пилотного запуска услуги. В дальнейшем количество доступных для записи специалистов будет увеличиваться, — заключил Лысенко.

Более подробную информацию о том, как воспользоваться услугой, можно получить на официальном сайте мэра столицы.

На портале mos.ru также есть сервис «Библиотеки Москвы», который позволяет пользователям получить единый читательский билет и заказывать книги. С начала 2021 года владельцы единого читательского билета взяли в столичных библиотеках более шести миллионов изданий.

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