Читатели выбирают современную прозу

С начала 2021 года владельцы единого читательского билета взяли в столичных библиотеках более шести миллионов изданий. К Всемирному дню книголюбов, который отмечается сегодня, Департамент информационных технологий Москвы рассказал, какие издания пользуются популярностью у горожан разных возрастов.

Единый читательский билет уже оформили более 555 тысяч москвичей. Он позволяет брать книги в любой столичной библиотеке, при этом человеку не приходится регистрироваться в каждой из них по отдельности.

— С начала года единый читательский билет получили почти сто тысяч москвичей. Самой читающей аудиторией по-прежнему остаются горожане в возрасте от 31 до 55 лет, а если говорить о книжных предпочтениях, то мы видим большой интерес к произведениям современных авторов, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

В ведомстве добавили, что с апреля пользоваться библиотечными фондами стало еще проще благодаря сервису «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru. С его помощью можно не только найти нужную книгу, но и забронировать ее: пользователю остается только прийти в библиотеку и забрать уже готовый заказ.

— Кроме того, сервис знакомит пользователей сети с литературными новинками, представляет тематические подборки. К примеру, «Летнее чтение», «Книги для школы», произведения отдельных авторов, как отечественных, так и зарубежных, — уточнили в пресс-службе ведомства.

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В основном москвичи читают фэнтези, современные романы и детективы.

А самые популярные авторы у посетителей библиотек Майкл Шейбон с романом «Приключения Кавалера и Клея» и Риз Боуэн с детективным романом «На поле Фарли», основанным на реальной истории.

У москвичей старшего поколения самой популярной книгой стал «Брисбен» Евгения Водолазкина — ее получили более 1060 раз. Также жители старше 55 лет читали «Рябиновый клин» Дины Рубиной и роман «Дети мои» Гузели Яхиной, рассказывающий историю обрусевшего немца — школьного учителя, жившего в раннем СССР.

Среди школьников попрежнему популярна серия романов о волшебнике Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Маленькие книголюбы также читают серию детских детективов Геннадия Филимонова и книгу «Приключения Тинтина».

— Вместе с тем непоколебимой остается востребованность произведений русских классиков из школьной программы. Так, например, больше 400 раз юные читатели 7–18 лет бронировали рассказ Ивана Тургенева «Муму», еще 385 раз — «Левшу» Николая Лескова, — отметили в департаменте.

Кстати, общий фонд столичных читален, подключенных к единой автоматизированной библиотечной информационной системе, превышает 13 миллионов изданий.