Владимир Ефимов: На месте бывшей промзоны Кунцево появятся два детсада и поликлиника

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По проекту «Индустриальные кварталы» инвестор планирует реорганизовать территорию бывшей промышленной зоны Кунцево на западе Москвы общей площадью около 16 га. На этой территории до 2032 года появится современный микрорайон с двумя детскими садами и поликлиникой. Соответствующий проект планировки территории бывшей промзоны подготовлен инвестором и направлен на рассмотрение и последующее утверждение в правительство Москвы.

В начале июня этого года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании «Главстрой» Андрей Васильев подписали договор о комплексном развитии территории бывшей промышленной зоны Кунцево.

— Участок бывшей промышленной зоны Кунцево площадью 16 га на западе Москвы, расположенный между Молодогвардейской и Бобруйской улицами, будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тысячи квадратных метров и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тысячи рабочих мест, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что инвестор вложит в проект более 100 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект составит 586 миллионов рублей в год. В рамках реорганизации бывшей промышленной зоны Кунцево планируется возвести более 610 тысяч квадратных метров недвижимости.

— Проект будет реализован до 2032 года. К этому времени на территории бывшей промзоны появится порядка 600 тысяч квадратных метров жилья. При этом четверть нежилой недвижимости — около 160 тысяч квадратных метров — будет построено в рамках программы реновации, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

СПРАВКА

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизован участок в промзоне Коровино на севере столицы.

В начале июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание еще двух договоров о комплексном развитии территорий производственных зон по инициативе правообладателя. Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» вторую жизнь обретут промзона Кунцево и еще один участок в промзоне Коровино, расположенные на западе и севере Москвы соответственно.