Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Ефимов: На месте бывшей промзоны Кунцево появятся два детсада и поликлиника

Василиса Чернявская 

Общество
Владимир Ефимов: На месте бывшей промзоны Кунцево появятся два детсада и поликлиника
Фото: Пресс-служба

По проекту «Индустриальные кварталы» инвестор планирует реорганизовать территорию бывшей промышленной зоны Кунцево на западе Москвы общей площадью около 16 га. На этой территории до 2032 года появится современный микрорайон с двумя детскими садами и поликлиникой. Соответствующий проект планировки территории бывшей промзоны подготовлен инвестором и направлен на рассмотрение и последующее утверждение в правительство Москвы.

В начале июня этого года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании «Главстрой» Андрей Васильев подписали договор о комплексном развитии территории бывшей промышленной зоны Кунцево.

— Участок бывшей промышленной зоны Кунцево площадью 16 га на западе Москвы, расположенный между Молодогвардейской и Бобруйской улицами, будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тысячи квадратных метров и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тысячи рабочих мест, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что инвестор вложит в проект более 100 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект составит 586 миллионов рублей в год. В рамках реорганизации бывшей промышленной зоны Кунцево планируется возвести более 610 тысяч квадратных метров недвижимости.

— Проект будет реализован до 2032 года. К этому времени на территории бывшей промзоны появится порядка 600 тысяч квадратных метров жилья. При этом четверть нежилой недвижимости — около 160 тысяч квадратных метров — будет построено в рамках программы реновации, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

СПРАВКА

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизован участок в промзоне Коровино на севере столицы.

В начале июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание еще двух договоров о комплексном развитии территорий производственных зон по инициативе правообладателя. Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» вторую жизнь обретут промзона Кунцево и еще один участок в промзоне Коровино, расположенные на западе и севере Москвы соответственно.

Читайте также:
Кунцевопромзона
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте