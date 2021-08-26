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Благоустройство ряда улиц стартовало во Внукове

Анастасия Колоскова

Город
Благоустройство ряда улиц стартовало во Внукове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, посёлок Внуково, Десантная улица Карта всех событий

Специалисты приступили к благоустройству Тупиковой и Десантной улиц, а также Полевого и Зеленого переулков в столичном районе Внуково. Протяженность улиц превышает километр, а площадь, где пройдут работы, составляет 61 гектар.

По словам заместителя руководителя столичного департамента капитального ремонта Антона Акулова, о благоустройстве улиц попросили местные жители.

— Асфальт на дорогах был в ямах и выбоинах, покрытие тротуаров износилось, а местами их не было вовсе, освещение было недостаточным, хаотичная парковка создавала неудобства и даже могла спровоцировать аварийные ситуации, — рассказал он.

В настоящее время рабочие занимаются выемкой грунта, после чего приступят к укладке слоев песка и щебня и заливке бетона для устройства основания проезжей части и тротуаров. После на проезжей части и тротуарах уложат новый асфальт. Общая площадь покрытия составит 17,5 тысячи квадратных метров. На границе тротуара и проезжей части установят 6,1 тысячи метров бордюрного камня.

Помимо этого, на улицах появятся дополнительные опоры освещения.

Антон Акулов отметил, то важной задачей благоустройства является озеленение.

— На двух улицах и в двух переулках разобьют 43,2 тысячи квадратных метров газона. Кроме того, будет высажено 40 новых деревьев (лиственница европейская, липа мелколистная, яблоня Недзвецкого, клен гиннала, рябина обыкновенная) и 540 кустарников. Они будут представлены такими сортами, как неприхотливый кизильник блестящий и душистая сирень — амурская и венгерская, — добавил он.

Благоустройсто улиц завершится в четвертом квартале 2021 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

25 августа заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что в столице благоустроят территории 39 поликлиник, в которых идет капремонт.

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