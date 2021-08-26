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Владимир Ефимов: Московские производители спецавтотранспорта увеличили экспорт более чем в два раза

Василиса Чернявская 

Общество
Владимир Ефимов: Московские производители спецавтотранспорта увеличили экспорт более чем в два раза
Фото: Пресс-служба

По итогам первых пяти месяцев 2021 года поставки столичного спецавтотранспорта за рубеж составили 13,2 млн долларов США, что на 127 процентов превышает показатели аналогичных периодов 2020 и 2019 годов, в каждый из которых экспорт составлял около 5,81 млн долларов США. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Экспортные поставки столичного спецтранспорта различного назначения, к которым относятся как аварийно-ремонтные автомобили, так и техника для уборки улиц, в январе-мае 2021 года показали более чем двукратный рост по отношению к предыдущим годам и составили 13,2 млн долларов США. Для сравнения экспорт данной продукции за пять месяцев 2020 года составлял 5,81 млн долларов США, такой же показатель мы фиксировали и в аналогичный период 2019 года, — рассказал заместитель мэра.

Он добавил, что специалисты Центра «Моспром» отмечают ежегодное увеличение географии поставок произведенного в столице спецавтотранспорта. Так, за первые пять месяцев 2021 года продукцию поставили в 10 стран, тогда как в аналогичном периоде прошлого года товары импортировали семь стран, а в 2019-м — девять. Лидерами среди стран-импортеров в этом году стали Мьянма — закупки составили 7,14 млн долларов США, Казахстан — 4,71 млн долларов США и Узбекистан — 0,52 млн долларов США.

— Поставки столичного спецавтотранспорта в Мьянму в этом году показали значительный прирост — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт увеличился на 187,5 процента, а в сравнении с январем-маем 2019-го — на 383,7 процента. На рынок этой страны пришлось 54,1 процента от всего московского экспорта таких товаров, — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Одними из ключевых покупателей московского спецавтотранспорта являются также страны СНГ. В частности, столичная компания «ИМЯ-АВТО», которая занимается созданием бронированных автомобилей и спецтранспорта различного назначения, поставляет свою продукцию в Киргизию, Белоруссию и Казахстан.

В «Моспроме» отмечают, что московская компания сотрудничает как с отечественными, так и со многими зарубежными производителями автомобильной техники — например, в этом году она подписала контракт с Volkswagen. Кроме того, столичный производитель начал сотрудничество с крупнейшим производителем строительных инструментов Hilti и совместно с партнерами создали бронированную машину для перевозки продукции. Как сообщают в компании, несколько моделей этого автомобиля уже были экспортированы в страны СНГ.

поставкиВладимир ЕфимовТранспорт
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