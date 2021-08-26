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«Старость не остановить»: поклонников обеспокоил внешний вид Расторгуева

Анастасия Колоскова

Общество
«Старость не остановить»: поклонников обеспокоил внешний вид Расторгуева
Фото: Instagram/@nvrastorguev

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев опубликовал в соцсетях свежие снимки, которые напугали его поклонников. Фолловеры заявили, что певец выглядит не лучшим образом.

Расторгуев, несмотря на свой 64-летний возраст, активно ведет странички в социальных сетях, на которых делится подробностями личной и профессиональной жизни. Его поклонники обычно благосклонно встречают публикации артиста, однако последние фотографии, которые певец сделал в студии звукозаписи, заставили их обеспокоиться.

«Какая желтая кожа»; «Сколько морщин»; «Старость не остановить», — цитирует комментарии подписчиков артиста Nation news.

Кроме того, некоторые фолловеры возмутились тем фактом, что на одной из фотографий Расторгуев, ранее сообщавший, что бросил курить, запечатлен с сигаретой. Они напомнили артисту о вреде этой привычки.

Сам певец заявляет, что у него нет проблем со здоровьем и он чувствует себя хорошо.

В марте Расторгуев публиковал трогательный снимок, на котором он запечатлен со своей 91-летней мамой Марией Калмыковой.

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