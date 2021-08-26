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Москва расширила перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса

Анастасия Колоскова

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Москва расширила перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса
Фото: Pexels

Правительство Москвы расширило список приоритетных отраслей, имеющих право на кредит на льготных условиях в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В число приоритетных видов деятельности для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) включили также предоставление в аренду (сдача внаем) собственного недвижимого и движимого имущества (кроме земельных участков, жилых домов, многоквартирных домов, квартир и других жилых помещений). К ним не относится предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга) и деятельность по обслуживанию территорий и зданий.

До 31 декабря 2021 года субъекты МСП, работающие в приоритетных отраслях, могут получить поддержку в размере до восьми процентов годовых по вновь взятым кредитам.

В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, перечень приоритетных отраслей расширили за счет таких сфер как общественное питание, культура, досуг, развлечения; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).

Крупные предприятия приоритетных отраслей до 31 декабря получат поддержку в размере до четырех процентов годовых по кредитам, взятым с 1 июля 2021 года.

Программа поддержки бизнеса действует с мая 2020 года. За это время льготные кредиты на сумму более 132,9 миллиарда рублей получили свыше 18 тысяч компаний, в которых работают более 127 тысяч человек.

С условиями, которыми должны отвечать предприятия для получения мер поддержки, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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