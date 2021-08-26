Жилой дом по программе реновации в Марьиной Роще передадут под заселение осенью

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Шереметьевская улица, 5к1 Карта всех событий

Осенью этого года в районе Марьина Роща по программе реновации передадут под заселение новостройку на Шереметьевской улице. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Новостройка по адресу улица Шереметьевская, дом 5, корпус 1 общей площадью более 10 тысяч квадратных метров введена в эксплуатацию в августе этого года. Она рассчитана на 120 квартир. В указанный дом запланировано начало переселения более 200 жителей, проживающих в домах на Шереметьевской улице, — сообщил руководитель департамента.

В районе Марьина Роща (СВАО) в рамках программы реновации расселят 24 жилых дома, в которых проживает 3,9 тысячи человек. Общая площадь зданий составляет 62,9 тысячи «квадратов».

Сергей Левкин добавил, что на первом этапе программы до 2024 года на территории района начнут переселение более 870 жителей семи домов.

В Марьиной Роще для волнового переселения жителей подобраны шесть «стартовых» площадок, чей градостроительный потенциал превышает 68 тысяч квадратных метров.

— Это новостройка на Шереметьевской улице, еще два объекта находятся в строительстве и для двух ведется разработка проектной документации, один дом передан под заселение в конце 2020 года. При этом поиск новых стартовых площадок продолжается, — заключил глава департамента.

Во вторник, 24 августа, Сергей Левкин сообщил, что с момента запуска программы реновации в Москве в Центральном административном округе (ЦАО) помощью при переезде воспользовались свыше тысячи семей. Такую услугу можно получить в центрах информирования, а также заказать ее удаленно с помощью сервиса правительства Москвы.