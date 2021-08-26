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Движение по внутренней стороне ТТК в Москве затруднено из-за аварии

Анастасия Колоскова

Происшествия
Движение по внутренней стороне ТТК в Москве затруднено из-за аварии
Фото: Василя Махиянова / Вечерняя Москва

На юго-востоке Москвы произошло ДТП на Нижегородской эстакаде, в связи с чем движение транспорта на внутренней стороне ТТК затруднено. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в четверг, 26 августа.

Уточняется, что авария произошла перед развязкой с улицей Нижегородской.

— Движение по внутренней стороне ТТК затруднено, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Движение по внутренней стороне ТТК в Москве затруднено из-за аварииФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

24 августа трагическое ДТП произошло в Подмосковье. В ДТП с грузовиком в городском округе Шаховская разбилась семейная пара байкеров. У пары остались двое сыновей.

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