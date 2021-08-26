Велогонщик Асташов принес сборной России четвертое золото Паралимпиады в Токио

Фото: paralymp.ru

Михаил Асташов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио в велоспорте на треке. Индивидуальная гонка на три тысячи метров в классе С1 прошла в четверг, 26 августа.

Асташов победил в финале канадца Тристена Чернове, принеся сборной России четвертую золотую медаль на соревнованиях в Токио. Бронзовую медаль завоевал китаец Ли Чжанъюй.

Кроме того, Асташов установил новый мировой и паралимпийский рекорд в квалификации соревнований — 3 минуты 35,954 секунды, сообщает ФАН.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.