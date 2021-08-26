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Музей Победы бесплатно покажет фильм «Последняя «Милая Болгария»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы бесплатно покажет фильм «Последняя «Милая Болгария»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы 26 августа приглашает москвичей и гостей столицы на показ одной из лучших картин Московского кинофестиваля — фильм режиссера Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария». Мероприятие пройдет в рамках киноклуба «Поклонка».

Ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос отмечает, что у фильма не было проката, его показали лишь несколько раз после кинофестиваля.

В основе фильма лежит автобиографическая повесть М. Зощенко «Перед восходом солнца». Сюжет разворачивается в эвакуационной Алма-Ате в 1943 году, превратившейся в киностолицу СССР на период войны. Молодой селекционер Леня Ец прибыл в город со специальным поручением спасти ценный исчезающий сорт яблок, на выведение которого его отец положил всю жизнь. В коммуналке вместе с ним квартируется Сергей Эйзенштейн, высланный на киностудию устраивать постановку государственного значения «Иван Грозный», ученый-ботаник, а также исчезнувший загадочно писатель Курочкин, фигурирующий за кадром, — это и есть Зощенко.

Участие в мероприятии по регистрации, сообщает пресс-служба Музея Победы.

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