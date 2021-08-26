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Силовики задержали в Москве участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг

Анастасия Волоснова

Происшествия
Силовики задержали в Москве участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг
Фото: teplystan.mos.ru

Силовики задержали пятерых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг, в которую были вовлечены сотрудники МВД РФ. Об этом рассказали в четверг, 26 августа, в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Установлено, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по столичным районам Нагорный и Северное Измайлово систематически получали крупные суммы денег от представителей ритуального агентства. Взамен работники МВД предоставляли информацию служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан.

— Указанные сведения использовались предпринимателями для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего и прибытия в кратчайшее время в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению, — пояснили в пресс-службе.

Организатор преступной схемы был задержан 20 августа при попытке выехать из России на Украину. В офисе агентства были изъяты улики, в автомобиле организатора нашли поддельный пропуск с символикой УФСБ России по Москве и области.

Все пятеро задержанных в настоящее время арестованы. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки», пишет ТАСС.

Весной этого года сотрудники правоохранительных органов уже задерживали работника столичной полиции за продажу данных об умерших людях.

Полицейский с декабря 2019 года по май 2020 года за взятки продавал данные об умерших москвичах женщине, работающей в ритуальной сфере. Для этого он использовал доступ к базам данных и к служебной системе. В них он узнавал о фактах смерти людей и местах обнаружения их тел на территории Гагаринского района Москвы, в котором служил. После этого он немедленно передавал информацию женщине. За свои услуги он получил не менее 145 тысяч рублей.

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