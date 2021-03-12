Дело завели на столичного полицейского за взятку от ритуальщиков

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Сотрудника столичной полиции задержали за продажу данных об умерших людях. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

Полицейский с декабря 2019 года по май 2020 года за взятки продавал данные об умерших москвичах женщине, работающей в ритуальной сфере. Для этого он использовал доступ к базам данных и к служебной системе. В них он узнавал о фактах смерти людей и местах обнаружения их тел на территории Гагаринского района Москвы, в котором служил. После этого он немедленно передавал информацию женщине. За свои услуги он получил не менее 145 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Его уволят из полиции, ряд его непосредственных руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает источник «ВМ».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы был задержан подозреваемый в разбое.

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