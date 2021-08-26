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Дополнительные поезда запустят между Москвой и Санкт-Петербургом

Анастасия Колоскова

Общество
Дополнительные поезда запустят между Москвой и Санкт-Петербургом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дополнительные поезда будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой в сентябре и октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги в четверг, 26 августа.

— Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») назначает дополнительные поезда, — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что купить билеты и ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

20 августа стало известно, что РЖД продлили работу туристического маршрута № 936 Москва — Сортавала — горный парк «Рускеала» — Москва до конца сентября.

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