Работу туристического маршрута из Москвы в Карелию продлили до конца сентября

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Российские железные дороги (РЖД) продлили работу туристического маршрута № 936 Москва — Сортавала — горный парк «Рускеала» — Москва до конца сентября. Об этом рассказали в пятницу, 20 августа, в пресс-службе РЖД.

Чтобы пассажиры могли совершать поездку в комфортных условиях, для них на данном маршруте будет курсировать беспересадочный вагон класса «Люкс», добавили в РЖД.

Поезд отправляется с Ленинградского вокзала по пятницам в 16:50. Обратно в Москву поезд прибывает по воскресеньям в 10:16.

В стоимость билета включены два завтрака, пешеходная экскурсия с гидом по Сортавале, входной билет в горный парк «Рускеала». Кроме того, в оплату входит экскурсия «Подземная Рускеала» и прогулка по парку в конном экипаже, пишет РИА Новости.

При этом новый пригородный маршрут из Петербурга в Сортавалу и на Валаам запустили с 5 июня. Ласточки», курсирующие из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и в обратную сторону, а также «Метеоры», следующие из Сортавалы на Валаам, будут ездить по части нового маршрута. То есть туристы смогут совершать быстрое и комфортное путешествие с помощью удобных пересадок.

С Казанского вокзала до порта Байкал отправился первый туристический поезд 23 июля. Поезд № 928/927 «Байкальская сказка» проследовал по маршруту Москва — Нижний Новгород — Екатеринбург — Славгород — Красноярск — Иркутск. Время в пути составит восемь дней. Расписание сформировано таким образом, что в каждый город поезд прибывает утром, а отправляется дальше вечером.