День города Чехов отметят в усадьбе «Лопасня-Зачатьевское»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» 4 сентября приглашает жителей и гостей Московского региона принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню рождения города Чехов.

Посетители смогут увидеть фотовыставку «История усадеб «Лопасня-Зачатьевское» и «Садки» в объективе», которая позволит заглянуть в мир усадеб, принадлежавших Васильчиковым-Гончаровым и Еропкиным-Рюминым.

На празднике «Белого цветка» гости музея познакомятся с цветочными традициями в дворянской усадьбе, с историей праздника и поучаствуют в мастер-классе по изготовлению белых цветов.

В исполнении артистов Москонцерта зазвучат звончатые гусли разной конструкции, баян, разновидности русских гармошек. А лауреат Всероссийских и международных конкурсов А. Гладков исполнит популярные романсы XIX века.

Вниманию посетителей будет предложена также театрализованная лекция «Бал в русской усадьбе эпохи модерн».

Завершит программу встреча в Исторической гостиной на тему «Сказочные сюжеты в произведениях А. С. Пушкина», сообщается на сайте музея.