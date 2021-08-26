Складские помещения загорелись на северо-западе Москвы

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Вишнёвая улица, 7 Карта всех событий

Пожар произошел на складе АО «Кронштадт», расположенном в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 26 августа.

Помещение находятся по адресу улица Вишневая, дом 7. Пожару присвоен ранг 1-бис.

По данным источника, в здании находятся емкости с ацетоном и бензином.

24 августа пожар произошел в квартире на десятом этаже жилого дома на юго-востоке Москвы. Спасатели эвакуировали людей с верхних этажей 12-этажного здания в целях безопасности. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.