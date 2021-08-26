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Посвященные Дню российского кино мероприятия пройдут на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Посвященные Дню российского кино мероприятия пройдут на ВДНХ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Главная выставка страны 27 и 28 августа приглашает посетителей принять участие в программах, приуроченных к празднованию Дня российского кино и к акции «Ночь кино». Здесь пройдут тематические экскурсии, выставки, а также можно будет посмотреть хорошие фильмы.

Праздничные мероприятия стартуют в пятницу с бесплатной тематической экскурсии «Кино и космос. Мифы и реальность», которая пройдет в центре «Космонавтика и авиация». Посетители смогут узнать о художественных фильмах, основанных на реальных событиях, и киноляпах, допущенных в фильмах про космос. А в конгресс-зале центра состоится показ культового фильма Андрея Тарковского «Сталкер».

Бесплатная тематическая экскурсия «Отечественная история и фольклор — неисчерпаемые источники сюжетов кинематографа страны» состоится в Центре славянской письменности «Слово». У экскурсантов будет возможность увидеть воссозданные исторические экспонаты и сопоставить их с известными фильмами: «Иван Грозный», «Андрей Рублев», «Иван Васильевич меняет профессию».

В субботу, 28 августа, в Музее кино пройдут экскурсии, где можно будет узнать об истории советского кино, создании анимации, раскрыть секреты киномеханики. Также программой предусмотрен просмотр фильмов, мультиков и дореволюционных немых комедий.

Посмотреть мультфильмы и фильмы также можно с пятницы по воскресенье в Летнем кинотеатре-лектории на ВДНХ.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте выставки.

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