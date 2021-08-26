«Помню его лицо»: экс-солистка «Тату» рассказала об изнасиловании в 11 лет

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бывшая участница поп-группы «Тату» Лена Катина рассказала, как подверглась изнасилованию, когда ей было 11 лет. С признанием артистка выступила в эфире передачи «Секрет на миллион».

Катина долгий период скрывала произошедшее, так как не хотела вспоминать о той боли. Однако во взрослом возрасте психолог помог ей проработать детскую травму, поэтому девушка решилась рассказать об изнасиловании.

— До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала, — пояснила певица.

Она не уточнила, понес ли мужчина заслуженное наказание. Лена Катина подчеркнула, что спустя годы она смогла сказать о произошедшем, так как ее опыт может помочь подросткам, оказавшимся в тяжелой ситуации, пишет ФАН.

До этого Лена Катина во время интервью в рамках YouTube-шоу «Куб» рассказала о предательстве близкой подруги. Многие зрители посчитали, что певица намекает на бывшую коллегу Юлию Волкову, так как девушки не общаются после распада группы, а на публике отзываются друг о друге в негативном ключе. Причина их ссоры до сих пор неизвестна.