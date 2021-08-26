Олег Леонов: Москвичи одержали первую победу в борьбе за исторический облик Москвы

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов объявил, что благодаря собранным подписям москвичей за сохранность подлинного исторического облика города Департамент культурного наследия города Москвы присвоил статус ОКН зданию усадьбы дьяка А. И. Иванова-Левашовых.

— Общаясь с жителями ЦАО, постоянно слышу от них предложения по сохранению культурно-исторического облика столицы. Мои волонтеры провели более 340 пикетов по сбору подписей в поддержку предложения о присвоении зданиям в ЦАО статуса объектов культурного наследия — и первую победу мы уже одержали! — заявил Олег Леонов.

После обращения Олега Леонова в Департамент культурного наследия здание с адресным ориентиром Староваганьковский переулок, дом 15, стр. 3, 4, включено в Реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Усадьба дьяка А. И. Иванова-Левашовых». Зданию в Большом Каретном переулке, 15, известному как «Дом Высоцкого», во включении в Реестр отказано. По остальным памятным домам из списка Леонова в настоящее время проводится ряд необходимых процедур для выявления исторической значимости.

Проводя встречи с горожанами, общественник Леонов неоднократно говорил о том, что, чтобы спасти исторические дома центра столицы, им необходимо присвоить статус объектов культурного наследия.

— Признание дома объектом культурного наследия по нашему предложению считаю общей победой. Жители должны гордиться собой! Благодаря их неравнодушию, желанию сохранить самобытный и исторический вид Москвы, уверен, мы сумеем отстоять и другие значимые строения, — дополнил Олег Леонов.