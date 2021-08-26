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«Очень навязчивый и какой-то «бе»: Рустам Солнцев прокомментировал отношения Киркорова с Давой

Анна Михалюк

Общество
«Очень навязчивый и какой-то «бе»: Рустам Солнцев прокомментировал отношения Киркорова с Давой
Фото: instagram.com/rustamsolncev

Звезда телепроекта «Дом-2», блогер и телеведущий Рустам Солнцев высказал свое мнение по поводу отношений Филиппа Киркорова и бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна, или Давы, который занимается блогерством.

Вопрос о том, вместе ли знаменитости, Рустаму Солнцеву задали в прямом эфире, который он вел на своем YouTube-канале.

— Дава — умный армянский мальчик, и его, думаю, уже мутит от Киркорова. Киркоров, судя по фоткам и видео, какой-то навязчивый, старый, какой-то «бе». Чего мне тут вам говорить? Я могу написать, что Киркоров шикарный и классный, но вы мне в ответ напишете, что он мерзкий, — прокомментировал Солнцев.

По одной из версий, Киркоров и Дава поженились в США, однако Солнцев отмечает, что этого быть не могло: у Давы нет американской визы.

Слухи об отношениях между знаменитостями поползли после их скандального появления на премии «МУЗ-ТВ»: Киркоров и Дава приехали на вручение премии на белом свадебном кабриолете в окружении мускулистых мужчин. На блогере был костюм черного цвета, а на Киркорове — белого. По одной из версий СМИ, многие зрители сравнили такой внешний вид с образами жениха и невесты.

Ранее мама Давида Манукяна рассказала в интервью, какую девушку она видит рядом со своим сыном.

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