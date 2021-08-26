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«Банальная вещь»: Мясников объяснил выводы аргентинских ученых по «Спутнику V»

Марина Найденкова

Валерий Ливак

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Банальная вещь»: Мясников объяснил выводы аргентинских ученых по «Спутнику V»
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Нет ничего необычного в том, что антитела у привитых людей после новой встречи с ковидом начинают вырабатываться на порядок выше, чем были ранее. Так работает иммунитет. Сначала уходят антитела, но остаются клетки памяти, которые и дают команду на новую выработку антител при очередной встрече с вирусом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач Александр Мясников.

Сила антител от коронавируса, вырабатываемых российской вакциной «Спутник V», со временем увеличивается. К такому выводу пришли аргентинские ученые. По их словам, через шесть месяцев эффективность вакцины «Спутник V» только возросла. Более того, российская вакцина способна справляться с индийским штаммом коронавируса и другими, возникающими в мире. Ученые брали образцы крови у 1800 людей. В их числе те, кто ранее перенес коронавирус и те, кто избежал заражения. Замеры проводились спустя 21, 42, 120 и 180 дней после инъекции российским препаратом.

Как рассказал Мясников, со временем после вакцинации «антитела размываются и остаются клетки памяти». Но при повторной встрече с вирусом клетки памяти дают команду на выработку антител.

— Банальная вещь. Это нормально. Единственное, время нужно, чтобы выработаться, пара дней. Нормальный процесс. Но и клетки начинают при коронавирусе приседать через 6–8 месяцев. Вопрос не в антителах, а, наверно, в этом штамме, насколько долго хранятся клетки памяти, — сказал Мясников.

Также он подчеркнул, что вывод аргентинских ученых не является поводом для изменения рекомендаций по ревакцинации населения от коронавируса.

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