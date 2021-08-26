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«Ну а что я, в помойке найдена, что ли?»: Татьяна Буланова рассказала о новом избраннике

Анна Михалюк

Общество
«Ну а что я, в помойке найдена, что ли?»: Татьяна Буланова рассказала о новом избраннике
Фото: Youtube / Super

52-летняя певица Татьяна Буланова поделилась подробностями личной жизни. Недавно стало известно, что у артистки появился новый избранник. Пара вместе уже два года, но отношения они пытались скрывать.

— Ну а что я, в помойке найдена, что ли? Я еще молода! Он младше на 19 лет. Он спортсмен в далеком прошлом. Не хотела я говорить… Познакомила нас подруга, коллега моя. За что ей спасибо огромное. Раньше, до этой истории, я считала, что если мужчина младше женщины настолько, то это что-то не то, — признается певица в интервью YouTube-каналу Super.

Буланова отмечает, что если человек правильно воспитан, имеет пример родителей и уважает женщину, то вопрос возраста ей не важен. Она рассказывает, что 33-летний Валерий Руднев окружил ее заботой и ведет себя по-мужски.

— Я когда узнала, сколько ему лет, подумала: «Не моя история». А потом он как-то себя повел по-мужски, даже возражать не хотелось. Есть такое в нем, — говорит певица.

Мужчина занимается предпринимательством.

— Это общепит. Он молодец, сам старается зарабатывать и развивать.

Несмотря на то, что пара вместе еще совсем недолго, Буланова уже задумывалась о том, хочет ли снова замуж.

— Два раза была замужем… Не знаю, стоит ли третий раз делать. Хотя, Бог любит троицу. Но он предложение мне еще не сделал. Но я подумаю, — кокетничает певица.

До этого Татьяна Буланова была замужем дважды. Первый раз – за своим продюсером Николаем Тагриным, с которым они прожили 13 лет, второй — за футболистом Владиславом Радимовым, их брак продлился 11 лет.

Ранее Буланова рассказала, почему плачет во время своих выступлений.

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