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Генерал ФСБ назвал самых опасных нелегалов из сопредельных стран

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Генерал ФСБ назвал самых опасных нелегалов из сопредельных стран
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Наибольшую опасность для безопасности россиян представляют группировки религиозных фанатиков-нелегалов и радикалов из сопредельных стран, а также сторонники талибов*, воодушевленные их победой в Афганистане. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель председателя движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов рассказал, что криминогенная обстановка в России может ухудшиться уже осенью из-за событий в Афганистане. По его словам, в сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России. Внимание сейчас сфокусировано на Узбекистане и Таджикистане. По словам эксперта, через сопредельные страны вместе с беженцами на территорию РФ могут проникнуть преступники, в том числе и нелегальным путем.

По словам Михайлова, криминогенная ситуация складывается по нескольким обстоятельствам. И первое — моральное состояние тех самых криминальных структур, которые могут создать сложную оперативную обстановку на территории России.

— Здесь важный момент. На территории России буквально за последние несколько дней были ликвидированы три группировки с достаточно большим количеством людей. Это группировки религиозных фанатиков и радикалов, которые представляют самую большую угрозу, — сказал собеседник «ВМ».

Но самое главное, добавил Михайлов, что «шевеление может начаться, потому что в данной ситуации тот режим, с которым боролись, победил». У сторонников талибов* прилив восторга от победы, и они жаждут реванша.

— Нет ничего опаснее такой ситуации, когда люди поняли, что они могут и что должны. Те самые, как у нас говорили, патриотические чувства, которые начинают распирать людей, находящихся вне зоны права и готовых на совершенно любые преступления, — заключил Михайлов.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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