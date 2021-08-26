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Эксперт сообщил, что криминогенная ситуация в России может ухудшиться

Михаил Алимов

Общество
Эксперт сообщил, что криминогенная ситуация в России может ухудшиться
Фото: public domain

Криминогенная обстановка в России может ухудшиться уже осенью из-за событий в Афганистане и наплыва беженцев оттуда. Об этом в четверг, 26 августа, заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

— В сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России. Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами, — рассказал он.

Внимание сейчас сфокусировано на Узбекистане и Таджикистане. По словам эксперта, вместе с беженцами на территорию РФ могут проникнуть преступники, в том числе и нелегальным путем.

— Пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, но уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную, — резюмировал Жданов в беседе с РИА Новости.

До этого эксперт объяснила, почему не нужно помогать афганскому народу. Дарья Митина, историк, востоковед, депутат Государственной думы второго созыва, внучка бывшего премьер-министра Афганистана Мохаммеда Юсуфзай, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, что стоит за заявлением представителя ООН о поддержке Афганистана и нужно ли оказывать помощь.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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