«Стала мамой-трансформером»: Маргарита Грачева родила в третий раз

Фото: instagram.com/margoritka1211

Лишившаяся рук Маргарита Грачева родила сына, он стал ее третьим ребенком. О своей беременности 28-летняя девушка сообщила еще весной.

Грачева опубликовала в своем Insagram-аккаунте снимок с новорожденным. Девушка рассказала подписчикам, что очень счастлива, а ее роды прошли хорошо и спокойно.

— Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10:10, — написала Грачева.

По ее словам, вес сына составляет 3700 граммов, рост — 53 сантиметра. Грачева рожала в элитном роддоме в центре Санкт-Петербурга.

В 2017 году жуткая история Маргариты Грачевой потрясла многих. Ее супруг Дмитрий увез женщину в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Мужчина пытал ее полтора часа, а после доставил в больницу и сдался полиции. Известно, что Грачев готовился к расправе над женой заранее: специально купил топор, жгуты и узнавал, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании.

В конце июля блогер Маргарита Грачева в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировала случай с беременной жительницей Екатеринбурга, которую сутки избивал муж.