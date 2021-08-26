Дело подозреваемых в угоне иномарки «пошутивших» блогеров в Москве передали в суд

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Прокуратура направила в Пресненский районный суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении трех мужчин, которые в марте этого года угнали дорогостоящую иномарку из службы такси. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Всем троим предъявлено обвинение в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ), — рассказала она, добавив, что злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

По словам Нефедовой, в настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом.

24 марта «ВМ» сообщала, что полиция задержала троих человек, которых подозревают в угоне дорогостоящей иномарки в центре столицы. Ими оказались граждане стран ближнего зарубежья. Трое молодых людей в Пресненском районе Москвы вызвали такси бизнес-класса. Когда приехал автомобиль стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей, мужчины сели в машину и попросили водителя загрузить в багажник пакеты. Как только водитель вышел из автомобиля, за руль сел один из пассажиров и поехал в сторону Третьего транспортного кольца.

Через несколько минут злоумышленники вернулись и заявили водителю, что так подшутили над ним. Все это они снимали на телефон.