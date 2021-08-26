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Большинство москвичей высказались за удаленный формат работы

Анастасия Колоскова

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Большинство москвичей высказались за удаленный формат работы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Большинство столичных жителей не хотят возвращаться в офис с удаленной работы. Об этом следует из опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Так, более 40 процентов москвичей, переведенных на удаленку в период пандемии коронавирусной инфекции, ответили, что не хотели бы возвращаться к прежним условиям работы.

Еще 29 процентов респондентов выразили желание работать из офиса только несколько раз в неделю. Вернуться к офисным будням захотели лишь 30 процентов опрошенных.

Уровень безработицы в Москве снизился до минимального показателя с апреля 2020 года и составил 0,55 процента, пишет Общественная служба новостей.

Ранее член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев предложил давать россиянам, испытывающим депрессию, возможность временно работать из дома. Свою инициативу он отправил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. По словам депутата, сохранение психического здоровья работающих граждан остается актуальной социально-экономической проблемой во всем мире.

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