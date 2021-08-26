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Выставка «Илья Глазунов и Федор Достоевский» открылась в московской галерее

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Илья Глазунов и Федор Достоевский» открылась в московской галерее
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Картинная галерея Ильи Глазунова представляет выставку «Илья Глазунов и Федор Достоевский. К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского».

Творчество Ильи Глазунова неразрывно связано с литературным наследием писателя Федора Достоевского. Принципы писателя, его стремление показать душу и характер человека нашли выражение в живописи и графике художника.

Воспетые писателем идеи близки художнику. Первые иллюстрации к произведениям Достоевского Глазунов сделал еще в 1956 году, а итогом работы стало издание полного собрания сочинений писателя с иллюстрациями Ильи Глазунова.

В произведениях Глазунова, посвященных Достоевскому, художник стремился запечатлеть высшие проявления человеческого духа, поставить в центр картины темы совести, сострадания и добра. По точности образов и богатству передачи внутреннего содержания, атмосферы повестей и романов художник максимально приблизился к литературному первоисточнику.

Выставка открыта до 30 декабря, сообщается на сайте галереи.

Дом-музей К. И. Чуковского пригласил посетителей на выставку «Великан и подросток», приуроченную к 200-летию со дня рождения писателя. Достоевский волновал Корнея Чуковского во все времена его литературных трудов. Личность Федора Михайловича незримо присутствует во многих из них — начиная от ранних работ о масскульте до исследований о детской психологии, русском языке и искусстве перевода. Автор «Бесов» незаметно «мерцает» даже в сказках.

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