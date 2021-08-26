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Лидеров подпольной ячейки «Свидетелей Иеговы»* задержали в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Лидеров подпольной ячейки «Свидетелей Иеговы»* задержали в Москве
Фото: СК РФ

Трех организаторов подпольной ячейки «Свидетелей Иеговы»* задержали в Москве. Об этом в четверг, 26 августа, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Лидеры ячейки вели в столице работу по организации деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с сентября 2017 по апрель 2020 года группа адептов ячейки собирала конспиративные встречи в нескольких квартирах на юго-западе Москвы. Члены культа изучали религиозную литературу и вербовали новичков в свою запрещенную в РФ организацию.

Во время обысков у членов ячейки изъяли экстремистскую литературу и технику. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех организаторов ячейки. В СК им предъявили обвинение, говорится на сайте ведомства.

Зимой ряд организаторов и рядовых участников ячеек организации «Свидетели Иеговы»* уже задерживали в Москве. По данным следователей, сборы участников ячейки проходили как очно, так и в режиме онлайн. Дело завели по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Так, в период с сентября 2017 года по настоящее время ряд граждан, которые знали о вступившем в законную силу решении Верховного суда о запрете работы указанной организации, создали действующее подразделение. Встречи участников группы проходили в квартире дома по улице Дыбенко.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.

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