«Чем выше, тем красивее»: как работают вечерние речные круизы в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пока осенняя прохлада не настигла столицу, жители города стараются чаще бывать на прогулках. Один из вариантов посмотреть на Москву под другим ракурсом — прокатиться на теплоходе по живописному маршруту. Какой из них сможет больше всего впечатлить не только туристов, но и коренных жителей столицы, во сколько обойдется поездка и о чем нужно знать заранее — в материале «Вечерней Москвы».

Советы от гида

Самый красивый речной маршрут «Вечерней Москве» раскрыл гид-экскурсовод по столице Павел Недашковский. По его мнению, горожанам стоит отдать предпочтение кораблям Radisson. Они отправляются от Киевской набережной или Лужников и следуют до Павелецкой, где находится Московский Дом музыки.

— Конечно, стоит прокатиться мимо Кремля, храма Христа Спасителя и великолепных зданий на Фрунзенской. Там и Министерство обороны, рядом сталинские жилые дома, а с другой стороны — Парк Горького. Вот этот путь очень живописный. Если кататься ночью, то для молодежи много дискотек на кораблях «Рио» — экскурсии от моста Багратион. Цены — от 800 до 2500 рублей. Программа везде разная, где-то есть гиды, салют. Но это обычно какие-то проекты, не каждый день. Дискотеки бывают по пятницам и субботам, — уточнил специалист.

Еще один важный момент, который нужно учитывать при выборе речного круиза, — чем выше находишься, тем красивее, добавил Недашковский. По словам собеседника «ВМ», на маленьких кораблях сложно что-то рассмотреть из-за высоких набережных в столице.

По версии «ВМ»

«Вечерняя Москва» предлагает свой список наиболее интересных речных круизов, которые жители и гости столицы могут выбрать для вечерних и ночных прогулок.

Так, с 26 августа по 15 сентября можно прокатиться от причала Международная выставка до парка «Зарядье» и обратно. Длительность прогулки — два с половиной часа, стоимость — от 590 рублей. На борту корабля есть кафе-бар.

До 26 сентября москвичи также могут насладиться трехчасовым вечерним круизом с живой музыкой (саксофоном) и ужином. Организаторы обещают прекрасный вид на Кремль и Парящий мост. Место отправления — Деловой центр, цена — от 890 рублей. Другой вариант — прокатиться под хиты 80-х, 90-х и современную клубную музыку. Помимо бара, москвичам предлагается караоке-зона. Длительность поездки — два с половиной часа, цена — от 790 рублей. Предложение действует до 12 сентября.

На легендарном панорамном теплоходе от Киевского речного вокзала есть возможность прокатиться до 15 сентября. Цены начинаются от 1190 рублей за человека. Гостям теплохода предлагают разные варианты отдыха — с изысканным ужином и без. Длительность такой поездки — два с половиной часа. А вот цена экономварианта речного круиза от «Москвы-Сити» до парка «Зарядье» начинается от 500 рублей. Экскурсия длится полтора часа. Это предложение доступно для жителей столицы до 15 сентября.

Рейсы на все перечисленные варианты прогулок отправляются в период с 18:00 до 21:30.