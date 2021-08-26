Эксперты объяснили, зачем нужно платное высшее образование

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Ряд вузов объявил дополнительный набор на курсы, чтобы заполнить все платные места. Недобор произошел из-за смены системы зачисления. Раньше оно проходило в три волны. Свободными остаются даже бюджетные места.

Кирилл Зиньковский, директор центра финансово-экономических решений в образовании ВШЭ и Виктор Панин, председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования, член Экспертного совета при Правительстве РФ в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как решать возникшую проблему и о востребованности высшего образования в целом.

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Зачем нужно платное высшее образование

— Многие вузы не добрали студентов и на бюджетные, и на коммерческие места, особенно это касается регионов, в Москве еще более-менее, — комментирует Виктор Панин.

На вопрос ведущих о том, нужно ли предоставлять возможность платного образования, эксперты ответили, что это необходимая мера.

— Платное образование необходимо, потому что не все абитуриенты могут конкурировать с олимпиадниками, стобалльниками за места в университетах. Поэтому получить образование за деньги семьи — это необходимо. Этот год — смена схемы. Любое такое изменение ведет к неожиданным эффектам, — считает Кирилл Зиньковский.

— Семьи абитуриентов потеряют, если оставить только бюджетное образование. В хороших университетах и на платное отделение поступить не так-то просто. В моем понимании отмена платного снижает возможности семей, — добавляет Виктор Панин.

Ранее власти назвали размер средней зарплаты педагогов в столице.