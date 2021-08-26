Россияне завоевали 26 августа 11 паралимпийских медалей

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Три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды завоевали спортсмены из России на Паралимпийских играх в четверг, 26 августа.

Золото в актив отечественной сборной принесли велогонщик Михаил Асташов в гонке на 3000 метров на треке, пловец Андрей Калина на дистанции 100 метров брассом и фехтовальщик Александр Кузюков. Последний одержал победу на шпагах в категории В.

Серебро в четверг досталось пловцу Андрею Граничка на дистанции 200 метров комплексным плаванием и Артему Исаеву в заплыве 100 метров брассом. Также серебро в копилку сборной России принесли шпажисты Максим Шабуров и Виктория Бойкова.

Бронзовые награды 26 августа забрали пловцы Артем Жданов, который проплыл 100 метров вольным стилем, Владимир Сотников, проплывший дистанцию 100 метров на спине и Аделина Разетдинова, которая проплыла аналогичную дистанцию брассом.

В настоящее время Россия имеет шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. С таким результатом сборная РФ располагается на третьей строчке в медальном зачете. На первом месте в турнирной таблице пока находится сборная Китая. Вторая позиция по состоянию на 26 августа достается Великобритании.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.