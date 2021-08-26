У звезды сериала «Счастливы вместе» украли дорогие автозапчасти

Фото: Instagram/natalia_bochkareva_official

Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву обокрали на крупную сумму, с ее автомобиля сняли дорогие запчасти.

Актриса рассказывает, как в ночь на 24 августа она припарковала свой Mercedes Gelandewagen на улице Бочкова возле домов. Утром, когда Бочкарева вернулась к машине, она не обнаружила переднего значка решетки радиатора, блока управления камерами и активного радара дистроника.

Как сообщает Пятый канал, сама актриса оценивает ущерб в 200 тысяч рублей. Бочкарева подала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее актриса поделилась своим секретом похудения, который помог ей сбросить вес, набранный за время беременности.

Стало известно, что звезды «Счастливы вместе» не против возобновления съемок полюбившегося российским зрителям телесериала. Актеры готовы дать сериалу вторую жизнь, поскольку относятся к нему с особой нежностью и трепетом.