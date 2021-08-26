Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

У звезды сериала «Счастливы вместе» украли дорогие автозапчасти

Лала Манушакян

Общество
У звезды сериала «Счастливы вместе» украли дорогие автозапчасти
Фото: Instagram/natalia_bochkareva_official

Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву обокрали на крупную сумму, с ее автомобиля сняли дорогие запчасти.

Актриса рассказывает, как в ночь на 24 августа она припарковала свой Mercedes Gelandewagen на улице Бочкова возле домов. Утром, когда Бочкарева вернулась к машине, она не обнаружила переднего значка решетки радиатора, блока управления камерами и активного радара дистроника.

Как сообщает Пятый канал, сама актриса оценивает ущерб в 200 тысяч рублей. Бочкарева подала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее актриса поделилась своим секретом похудения, который помог ей сбросить вес, набранный за время беременности.

Стало известно, что звезды «Счастливы вместе» не против возобновления съемок полюбившегося российским зрителям телесериала. Актеры готовы дать сериалу вторую жизнь, поскольку относятся к нему с особой нежностью и трепетом.

Читайте также:
кражаНаталья Бочкаревазвезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте