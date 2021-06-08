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«Сбросила 60 килограммов»: Наталья Бочкарева раскрыла секрет похудения
Фото: Елена Горбачева

«Сбросила 60 килограммов»: Наталья Бочкарева раскрыла секрет похудения

Юлия Павлушова

Звезды

Российская актриса Наталья Бочкарева рассказала, как ей удалось похудеть на 60 килограммов. Звезда рассказала, что после беременности поправилась до 120 килограммов.

По словам 40-летней артистки, ранее она была вегетарианкой и практиковала сыроедение.

— Вдруг мне говорят: «Слушай, ты рожаешь детей, надо есть мясо и много молочки». Я и приложила руку к этому, чтобы родить здоровое дитя, – призналась Наталья Бочкарева в эфире передачи «Звезды сошлись».

Актриса отметила, что попробовала множество диет. Однако лишний вес ушел только после того, как она всерьез занялась танцами и спортом. Причем на тренировках она привязывала утяжелители к ногам и рукам.

Ранее диетолог Нефедова объяснила, что лучше пить во время похудения.

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Наталья Бочкаревапохудениедиета
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