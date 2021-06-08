«Сбросила 60 килограммов»: Наталья Бочкарева раскрыла секрет похудения
Российская актриса Наталья Бочкарева рассказала, как ей удалось похудеть на 60 килограммов. Звезда рассказала, что после беременности поправилась до 120 килограммов.
По словам 40-летней артистки, ранее она была вегетарианкой и практиковала сыроедение.
— Вдруг мне говорят: «Слушай, ты рожаешь детей, надо есть мясо и много молочки». Я и приложила руку к этому, чтобы родить здоровое дитя, – призналась Наталья Бочкарева в эфире передачи «Звезды сошлись».
Актриса отметила, что попробовала множество диет. Однако лишний вес ушел только после того, как она всерьез занялась танцами и спортом. Причем на тренировках она привязывала утяжелители к ногам и рукам.
Ранее диетолог Нефедова объяснила, что лучше пить во время похудения.
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