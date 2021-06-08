Диетолог Нефедова назвала лучший напиток во время похудения

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Даже низкокалорийное питье не всегда полезно. Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова назвала единственный полезный во время похудения напиток.

Она отметила, что количество и качество того, что человек пьет, имеет такое же значение, как и то, что он ест. Во время диеты медик порекомендовала избегать газировок, от них следует полностью отказаться.

Также нужно исключить пакетированные соки. Если запивать еду чаем, то возможна нехватка металлов, потому что в этом напитке есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться, объяснила диетолог.

По словам Нефедовой, не стоит думать, что какие-то напитки эффективно помогут избавиться от лишнего веса, а распространенное мнение, что кофе является жиросжигающим средством, вряд ли соответствует действительности. Она сказала, что кофе ускоряет метаболизм, но не очень сильно.

Лучшим напитком во время диеты врач назвала воду.

— Я бы советовала, конечно, просто воду. Если вы хотите сделать ее интересней, можно выдавить туда лимон. Все остальное — это лишние калории, если мы говорим о диете, — сообщила специалист в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что нужно не время от времени употреблять здоровые продукты и правильные напитки, а делать это постоянно, составив сбалансированный рацион.

Ранее диетолог назвала способы восстановления пищеварения.

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