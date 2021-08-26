ФАС наложила оборотный штраф на booking.com в размере 1,3 миллиарда рублей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на систему интернет-бронирования отелей booking.com штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. Об этом в среду, 26 августа, сообщает ведомство.

Причиной штрафа послужило злоупотребление сервисом доминирующего положения на рынке.

— Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором Booking.com, — говорится в сообщении.

До этого суд в Москве оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей. Об этом в четверг, 26 августа, рассказали в Роскомнадзоре.

Принятое решение стало первым штрафом, который вынес российский суд в отношении мессенджера WhatsApp.

Столичный суд также оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей. По этой же причине Twitter был оштрафован на 17 миллионов рублей, говорится на сайте ведомства.