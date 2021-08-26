Суд впервые оштрафовал WhatsApp за отказ локализовать в РФ данные пользователей

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Суд в Москве оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей. Об этом в четверг, 26 августа, рассказали в Роскомнадзоре.

Принятое решение стало первым штрафом, который вынес российский суд в отношении мессенджера WhatsApp.

Столичный суд также оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей. По этой же причине Twitter был оштрафован на 17 миллионов рублей, говорится на сайте ведомства.

19 августа Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Googlе еще на шесть миллионов рублей. Американский интернет-гигант признан виновным в отказе удалять ссылки на запрещенный контент.

17 августа компания уже была оштрафована по этой же административной статье на сумму в 14 миллионов рублей. Таким образом на прошлой неделе общая сумма штрафов компании составила 20 миллионов рублей.